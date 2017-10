Kollision nach Überholmanöver

Ein aus Grossbritannien stammender Autolenker fuhr auf der Hauptstrasse von Zernez kommend in Richtung Susch. Vor einer unübersichtlichen Linkskurve überholte der Mann um 13.15 Uhr ein anderes Fahrzeug. Dieses Manöver zog sich in die Kurve hinein, wobei der Britische Lenker seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Deutschen Wohnmobil kollidierte. Durch die Aufprallwucht drehte sich das Auto um hundertachtzig Grad und prallte rechtsseitig an die Leitplanke. Der überholende 23-Jährige sowie sein Beifahrer wurden am Kopf verletzt und mussten mit je einer Ambulanz aus Scuol und Zernez ins Spital nach Scuol gefahren werden. Die beiden Passagiere im Wohnmobil blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden aufgeladen und abtransportiert werden.