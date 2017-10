La chalchera a Sur En es gnüda refatta

Daspö ün pêr dis regna vita pro la chalchera in vicinanza da Sur En da Sent. Pac toc davent dal cumün, in direcziun da la Val d’Uina, es Joannes Wetzel insembel cun voluntaris landervia a lovar cun metoda la crappa illa chalchera. A chaschun dal proget «Cultura da fabrica in Engiadina – cuntrada, tradiziun e manster» da la Fundaziun Nairs s’haja cumanzà l’on passà a restaurar quista chalchera. Dürant la stà passada ha mürà il specialist e mürader Joannes Wetzel a fin il fuorn. Subit cha tuot las lavuors da lain vi da la construcziun sur ed intuorn la chalchera sun finidas, esa previs da cumanzar ad arder la prüma chaltschina i’l fuorn restaurà. Per quist intent ha ramassà la gruppa passa set meters cubics crappa e quai in üna grava cuort avant Uina Dadoura.

Voluntarias e voluntaris chi vöglian güdar a Joannes Wetzel pro l’arder la chaltschina pon s’annunzchar pro la Fundaziun Nairs. La festa da culmaina da la chalchera restaurada a Sur En es in sonda, ils 14 october e cumainza a las 14.00.

Text: Annatina Filli/anr