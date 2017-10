Mitdenken erwünscht

Einheimische und Gäste können sich auf einer Internetplattform unter der Adresse https://strategie.engadin.ch zur neuen Strategie einbringen. Sei es mittels konkreten Ideen und Wünschen aber auch mit der Bewertung und der Diskussion von Vorschlägen, die auf der Open Innovation-Plattform eingesehen werden können. Primäres Ziel ist gemäss Engadin St. Moritz-CEO Gerhard Walter nicht das Sammeln von möglichst vielen Ideen. «Viel wichtiger ist für mich ein möglichst breiter Meinungsbildungsprozess», sagt Walter. In den groben Zügen steht die neue Strategie mit der klareren Unterscheidung zwischen der Einzelmarke St. Moritz und der Familienmarke Engadin. Beide Begriffe sollen auf Augenhöhe miteinander stehen. Walter will mit der öffentlichen Mitwirkung die Resultate der bisherigen Strategie-Arbeit auf den Prüfstand heben, er will die Rückendeckung der Region für die nachfolgende Umsetzung der Strategie. «Eine Alibi-Übung ist der offene Dialog definitiv nicht», betont der Tourismus-Chef. Mehr zu diesem Thema in der EP/PL vom 26. Oktober.

Autor: Reto Stifel

Foto: Engadin St. Moritz