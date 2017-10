No life without risks ...

Marie-claire jur

Mein Neffe Alex, der bedingungslose FC Bayern-Fan und fundamentalistische Brotesser, wird älter und beginnt, mit Englisch um sich zu schmeissen. «No life without risks!», kommentierte er unlängst meinen ebenso unfreiwilligen wie missratenen Fallrückzieher, als er wieder mal im Goal stand und die Torschützenqualität der Tante prüfte. «Du hättest Dir das Genick brechen können. Aber es ist ja nichts passiert», lautete sein Fazit.

Dieses «es ist ja nichts passiert» kommt mir dieser Tage bei meiner frühmorgendlichen Fahrt ins Büro in den Sinn. Seit die alte Kantonsstrasse bei Bondo wieder durchgehend geöffnet ist, verwandelt sich die Talstrasse zwischen Maloja und Sils von halb sechs bis sieben in die traditionelle Formel-1-Rennstrecke. Die Spezialität der eiligen Pendler: Überholmanöver in hohem Tempo vor unübersichtlichen Linkskurven. Am meisten Spass scheinen diese Beschleunigungsübungen in kleinen Gruppen zu bereiten, also wenn sich gleich zwei, drei Fahrzeuge Stossstange an Stossstange hinterherjagen, um sich bei plötzlichem Gegenverkehr brüsk in die etwas langsamere Fahrzeugkolonne einzureihen. Nur durch promptes Abbremsen aller können Frontalkollisionen vermieden werden. Als ich einen dieser waghalsigen Fahrer kürzlich in flagranti zur Rede stellte und auf die Folgen seines Fahrstils hinwies, meinte dieser nur: «Ma Signora, non arrabiarsi, non è successo niente. Es ist ja nichts passiert.» Nein, es ist effektiv nichts passiert. Wenn es geknallt hätte, könnten wir zwei nicht über Sinn und Unsinn von Verkehrsregeln und Fahrverhalten diskutieren.

Wie viel Schutz braucht der Mensch, wie viel Fatalismus gehört zum Leben? Diese Frage trieb mich auch letzte Woche um, als ich mit Bergellern über den Bergsturz am Piz Cengalo diskutierte: Welches Restrisiko müssen Wanderer auf sich nehmen, wie viel Prävention müssen Behörden leisten? Ganz gleich wie die Antwort des Lesers auf diese letztlich philosophische Frage ausfallen mag: Ich für meinen Teil werde weiterhin Fussball spielen, Auto fahren und Bergwandern. Wie sagte doch mein Neffe? «No life without risks!».

mcjur@engadinerpost.ch