Ohne Stress um Milano

Familienferien mit dem Auto. Das weckt Erinnerungen. An stundenlange Autofahrten über französische und spanische Autobahnen. An verpasste Abzweigungen, stinkende Raststätten-Toiletten, Stimmungsschwankungen und und und. Begonnen haben die Ferien meistens mit einer Ehrenrunde um das Quartier. Nur weil essentielle Sachen wie ein Tupperware-Geschirr oder das «Meyers Modeblatt» nicht im Gepäck waren. Um zwölf Stunden später und 1400 Kilometer von zu Hause entfernt feststellen zu müssen, dass die Stricknadeln oder die Maggi-Flasche – zu Hause geblieben sind. Anyway: Die zwei Wochen waren auch ohne Maggi und Stricken zu überstehen inklusive der Rückfahrt mit all den eingangs geschilderten Supplements. Und dem Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, weil sich der Vater nicht zwischen Cynar, Sangria und Rotwein entscheiden konnte, alles kaufte und die zu vielen Flaschen in der Seitewand des Kofferraums versteckt hat. Ui, ui, ui war das jeweils eine nervöse Stimmung, sobald man sich der Zollstation in Genève genähert hat.

Diese Erinnerungen wurden wach, als wir kürzlich mit dem Auto ans Mittelmeer gefahren sind. Die Stimmung allerdings war deutlich relaxter als vor knapp 40 Jahren. Das mag damit zusammenhängen, dass die Autobahnen besser ausgebaut und die Raststätten-Toiletten sauberer sind und wir auf das Schmuggeln – um es einmal deutlich beim Namen zu nennen – verzichtet haben.

Zugegeben: Nach früheren, gescheiterten Versuchen, Milano zu umfahren, war mir mulmig zu Mute. Ausgerüstet mit der Kümmerly und Frey-Strassenkarte «Italien» 1:800 000 (wer braucht denn schon ein Navigationsgerät?) wollte ich vom Beifahrersitz aus die Familie um die Millionenstadt lotsen. Bereits beim Erreichen des Stadtrandes war ich davon überzeugt, dass wir uns verfahren hatten. Was von der Jungmannnschaft zu spöttischen Kommentaren und zum Griff zum Smartphone führte. Von da an lenkte uns eine sympathische Frauenstimme aus dem Wundergerät über die Tangenziale Ovest und die Ausfahrt Sesto San Giovanni. Milano ohne Stress. Der neuen Technik sei Dank. Der jungen Generation, die diese bedienen kann, ebenso.

Autor: Reto Stifel

