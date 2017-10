Selbstunfall am Flüelapass

Eine 50-jährige Automobilistin fuhr am Mittwoch, 25. Oktober, von Davos kommend über die Hauptstrasse H28b in Richtung Susch. Kurz vor der Örtlichkeit «Chant sura» in Zernez kam das Auto gegen 09.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn und über den linken Strassenrand hinaus. Dabei rutschte das Fahrzeug rund sieben Meter die abfallende Böschung hinunter und kam seitlich zum Stillstand. Die leicht verletzte Frau wurde durch die Rega zur Überprüfung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden untersucht.

Polizeimeldung Kantonspolizei Graubünden