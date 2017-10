Das Team Fanzun Architekten und Caotec Haustechnik gewinnen nach den Projekten «Muottas Muragl» und «Malloth» bereits zum dritten Mal den Solarpreis. Diesmal mit dem Caotec-eigenen Firmengebäude in Brusio. Die Preisübergabe erfolgt am Freitag in Genf.