Spino und Sottoponte wieder bewohnbar

Gemäss Medienmitteilung der Gemeinde Bregaglia können ab Samstag rund 25 Bewohner von Spino und Sottoponte wieder in ihre Häuser einziehen. Beim letzten Murgang vom 31. August waren diese von Schlammmassen beschädigt worden und seither nicht bewohnbar. Die Häuser entlang der alten Kantonsstrasse konnten seit Anfang Oktobr von Schutt befreit und soweit instand gestellt werden, dass sie nun wieder freigegeben werden können. Die Gemeinde hat die Anschlüsse für Trinkwasser und Abwasser wieder hergestellt; das EWZ musste eine neue Stromzuleitung für die Ortsteile erstellen.

Voraussichtlich in rund zwei Wochen werden dann weitere Teile der Zonen Orange, Rot und Blau von Bondo wieder bewohnbar. Dies wird dann möglich sein, wenn die derzeit laufenden Arbeiten am so genannten Kegelhals zuoberst im Rückhaltebecken und die provisorische Verstärkung von Schutzdämmen beendet sind. Zudem müssen in den Zonen selbst die Zufahrten und Teile der Umgebung freigeräumt sein.

Medienmitteilung der Gemeinde Bregaglia vom 20. Oktober