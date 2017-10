Wider dem Vergessen

«Du, übrigens», sage ich am Donnerstagmorgen zur Produzentin, als ich an ihrem Arbeitsplatz vorbeigehe, «ich hab dann schon mal einen Hinweis für die Online-Spalte der Samstagsausgabe geschrieben.» Sie blickt kurz vom Bildschirm auf, schaut mich verwirrt an und sagt trocken: «Du bist aber ein Schneller.» Nun ja, geht mir durch den Kopf, sage aber: «Ach weisst du, ich dachte bloss, lass es mich sofort tun, bevor ich es noch vergesse, man wird ja immerhin nicht jünger».

Ja, so ist das bei mir mit dem Vergessen. Hätte ich all die morgendlichen Gedankengänge im Übergang zum Erwachen später, beim Aufstehen, nicht schon wieder vergessen, ich hätte schon ganze Bücher geschrieben. Sicher aber viele, clever ausformulierte Gedanken und noch mehr spannende Geschichten und flüssige Formulierungen zu gerade in Arbeit befindlichen Texten – hätte ich sie eben nicht wieder vergessen oder zumindest später nochmals im genau gleichen Wortlaut wiedergeben können. Dieses Manko trage ich seit meiner Primarschulzeit in St. Moritz mit mir herum. Ich schaffte es nie, der damaligen Vorgabe gerecht zu werden, wonach ein Aufsatz zuerst als Entwurf zu schreiben und danach, in der letzten Viertelstunde vor dem Abgabetermin, in Reinschrift zu übertragen sei. Nein, ich schaffte es einfach nicht, zweimal dasselbe zu schreiben, ohne im zweiten Anlauf die Geschichte neu zu formulieren. Noch heute bin ich meinem damaligen Lehrer Philipp Walther dankbar, dass er mir dieses Prozedere irgendwann mal ersparte und es zuliess, dass ich statt der obligaten A4-Seite in Reinschrift jeweils deren drei oder vier Seiten in, sagen wir mal, «Entwurfsschrift» abliefern durfte.

Etwas muss ich zum Thema «Wie doch die Zeit vergeht» hier noch loswerden. Kürzlich habe ich eine Jugendliche beobachtet, wie sie im Tram aufstand und einem Mann mittleren Alters mit graumeliertem Dreitagebart ihren Sitzplatz anbot. «Wow», dachte ich, die Jugend ist ja viel freundlicher und zuvorkommender als allgemein wahrgenommen. Ich sah sie an und sagte: «Nein, danke, ich stehe gerne, ich habs im Rücken.»

Autor: jon.duschletta@engadinerpost.ch