Alternativen prüfen

Die Medienmitteilung im Originalwortlaut:

Am 26. August ging der Nationalpark Bike-Marathon über die Bühne, bzw. einmal um den Schweizerischen Nationalpark. Ein Teilnehmerrekord, die gleichzeitige Wertung als Schweizermeisterschaft und zahlreiche Neuerungen im Zielbereich zeichneten die 16. Auflage des grössten Bike-Marathons in der Schweiz aus. Zwei Monate später sind alle Arbeiten abgeschlossen und die Rückmeldungen aus allen Ressorts sowie von den Teilnehmenden und Voluntaris ausgewertet. Das OK unter der Führung von Claudio Duschletta konnte anlässlich seiner Auswertesitzung vom 30. Oktober erfreut Bilanz ziehen. Dies vor allem dank des Teilnehmerrekords und der Unterstützung durch Sponsoren und lokale Gönner. «Mit der Rekordzahl von 2247 Anmeldungen sind wir nun definitiv der grösste Mountainbike-Anlass der Schweiz», so der OK-Präsident. Besonders erfreut sei man im OK auch über die positiven Rückmeldungen zur Integration von Social Media-Kanälen in die Kommunikation und auf die konsequente Verminderung des Papierverbrauchs mittels e-Programmheft. Zudem konnte der Vertrag mit dem Presenting Partner Coop für die Jahre 2018 und 2019 verlängert werden, was Planungssicherheit biete.

Weiterentwicklung im Ausblick

Auf die Auswertung folgt der Blick nach vorne. Und dieser zeigt ein paar weitere für das OK wichtige Anpassungen am Konzept. So wird die Zeitmessung am nächsten NBM nicht mehr durch MSO-Chrono, sondern wieder durch den alten und neuen Partner "Datasport" sichergestellt. Die Online-Anmeldung für den 17. Nationalpark Bike-Marathon vom 25. August 2018 öffnet am 1. Dezember. Weiter optimieren die Veranstalter die Startorganisation in S-chanf, da die Putèr-Strecke in den letzten Jahren am meisten Teilnehmerzuwachs erfahren hat. Änderungen gibt es auch beim Kids Race: Dieses soll neu am Freitag-Abend im Zielgelände Gurlaina ausgetragen werden. Somit profitiert der Nachwuchs von mehr Aufmerksamkeit und die Kinder haben zudem die Möglichkeit, am Samstag in der Gross & Klein-Kategorie von S-chanf nach Scuol mitzufahren. Zudem werden sich die Verantwortlichen in den Wintermonaten auch eingehend mit der Planung von Alternativ-Strecken befassen. Die Naturereignisse im Val S-charl Mitte August 2017 und die Zunahme von starken Gewittern und möglichen Murgängen bewegen das OK, Ausweichmöglichkeiten bereit zu halten, in der Hoffnung, dass auch der nächstjährige NBM auf der Originalstrecke befahren werden kann. Mit dieser Perspektive und seinem erfolgreichen ersten NBM im Rücken blickt Claudio Duschletta motiviert nach Vorne. «Nach meinem ersten Jahr in der neuen Funktion als OK-Präsident freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit im OK sowie mit den beteiligten Partnern wie Gemeinden und Sponsoren. Es ist unser Ziel, den hohen Qualitätsstandard des NBM auch im nächsten Jahr zu gewährleisten. Darum ist es wichtig, dass wir uns bereits jetzt mit der Planung und Durchführung des Rennen vom 25. August 2018 befassen.»

Autor: (pd)

Foto: Martin Plattner