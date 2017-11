Ausgebremst?

Es war eine dieser Meldungen, die man in der heutigen News-Flut gerne überliest. Tim Holinger, Nachwuchs-Bobpilot aus St. Moritz hatte Ende September über Facebook kommuniziert, dass er mit sofortiger Wirkung vom Bobsport zurücktritt. Dass sich junge, hoffnungsvolle Athleten aus den verschiedensten Gründen vom Spitzensport abwenden, ist an und für sich nichts Aussergewöhnliches. Wenn Beruf oder Studium Priorität geniessen oder die vielen Verletzungen in der Sportlerkarriere ihre Spuren hinter‧lassen, ist dieser Schritt häufig nachvollziehbar.

Bei Holinger allerdings ist die Faktenlage etwas anders. Er wollte auf den Spitzensport setzen, er wäre bereit gewesen, zugunsten des Sports seine berufliche Karriere vorerst zurückzustellen. Und er hätte die 60 000 bis 100 000 Franken, die ihn eine Saison kostet, zusammengehabt. Warum also der Rücktritt?

Sein Hauptgrund, er habe in der Schweiz keine jungen Athleten als Anschieber gefunden, lässt aufhorchen. Was ist los mit dem Schweizer Bobsport? Einst eine Sportart mit grosser Publikums- und Medienpräsenz, fristen die Bobfahrer heute ein Mauerblüm‧chendasein. Trotz einem Förderkonzept und dem Engagement der deutschen Bob-Ikone Christoph Langen als Nachwuchschef bei Swiss Sliding, gestaltet sich die Suche nach jungen Athleten zäh. Und wenn einer wie Tim Holinger aufhört, ist das dem Verband ein dürrer Zweizeiler wert.

Die EP/PL hat mit Tim Holinger vertiefter über seine kurze Karriere und seinen Rücktritt gesprochen. Sie hat Donald Holstein, Ausbildner und ein Urgestein am Olympia Bobrun St. Moritz – Celerina getroffen und wollte wissen, wo er die Probleme sieht. Und sie hat sich mit Christoph Langen über die Herausforderung bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften unterhalten.

Autor und Foto: Reto Stifel