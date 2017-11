Besetzung wirft Fragen auf

Am vergangenen Mittwoch hat die Region Maloja bekannt gegeben, wie sich der Verwaltungsrat und der Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, unter deren Dach das Spital in Samedan ist, zusammensetzt (EP/PL vom 16. November). An der Kreisratssitzung vom Donnerstag hat sich die Glista Libra daran gestört, dass die Gemeinde Silvaplana Grossrätin Claudia Troncana in den Stiftungsrat delegiert hat. Dies, weil die frühere Silvaplaner Gemeindepräsidentin in der St. Moritzer Klinik Gut im Verwaltungsrat sitzt. Glista Libra-Kreisrat Jost Falett sagte, dass diese Besetzung doch sehr konfliktträchtig sei, da Troncana doppelte und offensichtlich nicht deckungsgleiche Interessen vertrete.

Troncana sieht auf Anfrage der EP/PL keinen Interessenkonflikt. Dies weil der Stiftungsrat keine operativen Funktionen wahrnehme und beispielsweise keinen Einfluss darauf habe, welche Leistungsaufträge das Spital wahrnehme. «Die operative Führung des Spitals liegt beim Verwaltungsrat», sagt sie und vergleicht diesen mit der heutigen Spitalkommission. Der Stiftungsrat nehme lediglich die Oberaufsicht wahr, so wie heute der Kreisrat. Gemäss Troncana hat sie sich bei der Gemeinde gemeldet und für dieses Amt zur Verfügung gestellt, weil sie als Grossrätin seit acht Jahren der Kommission Gesundheit und Soziales angehöre und einen vertieften Einblick in die Gesetzgebung habe. Die Klinik und das Spital würden heute schon in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten, von einer eigentlichen Konkurrenzsituation könne man kaum noch sprechen. «Ich bin im Verwaltungsrat der Klinik Gut als Bindeglied zur Politik in Chur. Diese Vorteile, respektive das Know-how würde ich gerne auch dem Spital zur Verfügung stellen», sagt Troncana.



Gemäss Martin Aebli, Gemeindepräsident von Pontresina, wurde die Präsidentenkonferenz über den Sachverhalt informiert. «Wir finden das auch etwas speziell», sagte er im Kreisrat auf die Anfrage der Glista Libra. Gemeindepräsident Christian Meuli aus Sils betonte, dass die Statuten der neuen Stiftung erst am 8. Dezember verabschiedet werden. «Es laufen zurzeit einige Diskussionen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.»

Autor: Reto Stifel

Foto: z. Vfg