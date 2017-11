Brantschen wiedergewählt

Die Bisherigen Seraina Poltera, Roman Ferrari und Riet A. Ganzoni wurden wiedergewählt. Das letzte Mitglied im Gemeindevorstand muss in einem zweiten Wahlgang am 11. Dezember bestimmt werden, im ersten Wahlgang waren für die sechs Sitze nur fünf Kandidaten angetreten. Im Schulrat nehmen neu Caroline Brasser und Stephan Heiniger Einsitz. Alle angetretenen Bisherigen in den verschiedenen Kommissionen inklusive Schulrat wurden wiedergewählt. Je ein Sitz vakant ist in der Planungs- und Baukommission sowie bei den Stimmenzählern.