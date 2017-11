Cordula Seger erhält Kulturpreis

Je einen Förderpreis von 4000 Franken erhalten Sara Hermann aus Samedan für ihre künstlerischen Leistungen in der Sparte der darstellenden Künste sowie Pia Valär aus Zuoz in der Sparte Illustration. Der Kreisrat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag die Nominationen der Kulturförderungskommission einstimmig gutgeheissen.

Autor: Reto Stifel