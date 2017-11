Das beste Foto, das ich je schoss, ist eben doch jenes, welches ich nicht schoss. Wer gerne fotografiert, kennt das Dilemma: Eine superschöne Abendstimmung, ein aufgeschreckter Eisvogel am Innufer, das perfekte Licht-Schatten-Detail oder das eigene Kind in einer einmaligen Situation und just jetzt, in diesem vergänglichen Augenblick, liegt keine Kamera in Reichweite. Und wenn, dann gibt es bestimmt gerade weit und breit keine Möglichkeit anzuhalten, auszusteigen und den Moment festzuhalten. So habe ich bei S-chanf ein Rudel Hirsche fotografiert, welche im tiefsten Winter in Reih und Glied auf einem Feldweg durch die weisse Landschaft zogen. Oder eben nicht fotografiert. Oder an einem strahlend schönen, aber eisigkalten Herbstmorgen am Julierpass: Hier schiesse ich ein von der Morgensonne perfekt belichtetes Kitschbild: Blauer Himmel und goldene Lärchen oben, Raureif und einzelne Nebelschwaden unten. Ich stocke, sauge das Bild auf und hadere dann die nächsten paar Kilometer mit mir, ob ich nun anhalten, wenden und zurückfahren soll? Ich bin weitergefahren. Trotz Kamera im Auto.

Ganz entspannte Bilder habe ich, in Ermangelung einer Kamera, wieder kürzlich in Bern geschossen. Im Postauto nach Herrenschwanden sitzend, habe ich einen tollen Film gedreht und mein, bis dato absolutes Lieblingsfoto geschossen: Die Kamera hält von unten her auf eine von der Abendsonne goldglänzend beleuchtete Stützwand beim Busbahnhof. Auf dieser grell leuchtenden Fläche huscht der schwarze Schatten einer Velofahrerin vorbei. Kaum hatte ich die Filmsequenz gespeichert, fiel mein Blick – ich meine von der Halenbrücke aus – auf die dunkle Aare unter mir. Im Hintergrund spielte sich ein kitschiger, mittlerweile tiefroter Sonnenuntergang ab und unten, im Schatten, paddelt mitten im träge fliessenden Fluss einsam und verlassen ein Stand-up-Paddler in die Nacht. Von seiner Brettspitze aus rollen sich feine, das Himmelrot reflektierende Wellen in einem 45-Grad-Winkel ab und verlieren sich im Schwarz des Wasseroberfläche. Ein magischer Moment – festgehalten einzig im Kopf. Wetten, dass diese Bilder mir nachhaltiger in Erinnerung bleiben, als all jene, die ich als Negativ, Dia oder Papierabzug zu Hause horte?

jon.duschletta@engadinerpost.ch