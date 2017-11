Das grosse Streitgespräch

Ein kleiner Auszug aus dem Gespräch:

Hansjörg Hosch, der Kreis verschwindet per 31. Dezember. Was bedeutet das?

Hosch: Wir haben auf regionaler Ebene keine Demokratie mehr! Das ist so ...

... wir haben demokratisch gewählte Gemeindepräsidenten ...

Hosch: ... die sind aber nicht für die Region gewählt. Die sind gewählt, um die Interessen ihrer Dörfer durchzu‧brin‧gen. Auch bei regionalen Fragen geht es primär darum, die gemein‧deeigenen Interessen zu verteidigen. Ein Beispiel ist der Landschaftsschutz: Wer interessiert sich schon für das regionale Erscheinungsbild des Oberengadins? Das sind einzelne Leute, die sich aufopfern und sich für eine schöne Landschaft einsetzen. Ich nenne den Fussballplatz San Gian in Celerina. Die Gemeinde stellt sich auf den Standpunkt, dass es diesen an diesem sensiblen Standort braucht, und fertig. Da steht doch keiner in der Region auf und wehrt sich.

Es gibt ein Initiativrecht.

Hosch: Ja, aber damit können nur allgemeine Anregungen gemacht werden, weil es auf regionaler Ebene keine Gesetzeskompetenz gibt. Zum Budget kann das Finanzreferendum ergriffen werden, aber da geht es um mickrige Beträge. Zurück zur Ausgangsfrage, was passiert: Wir haben keine paritätischen Vertretungen, wir haben keine Minderheitenrechte auf regionaler Ebene, kurz: Wir haben keine direkte Demokratie mehr. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass die Gemeindepräsidenten in den letzten beiden Jahren viel offener geworden sind für externe Anliegen.

Heftige Vorwürfe, Martin Aebli.

Aebli: Noch einmal: Wir müssen uns an die Spielregeln halten, ob man das gut findet oder nicht. Vielleicht kommen wir in zehn Jahren zu ganz anderen Schlüssen und haben eine fusionierte Gemeinde Oberengadin mit einem Regionalparlament. Aber wir müssen doch pragmatisch vorgehen und uns mit dem auseinandersetzen, was momentan gilt. Zur politischen Mitsprache: Wer sich engagieren will, kann das ja auf Gemeindeebene tun. Indem man für ein Amt kandidiert oder sich an einer Versammlung äussert. Meine Erfahrung zeigt, dass noch nie jemand mehr demokratische Mitspracherechte verlangt hat. Es freut mich zu hören, dass Hansjörg Hosch festgestellt hat, dass wir bereit sind, einen Dialog zu führen und nicht einfach allmächtig entscheiden.

