Drei Verletzte bei Streifkollision

Ein 54-jähriger Automobilist fuhr kurz nach 16 Uhr auf der Hauptstrasse von Sils in Richtung Silvaplana. In einer Rechtskurve geriet sein Auto auf die Gegenfahrspur. Dort kam es mit einem entgegenkommenden Auto eines 49-Jährigen zu einer Streifkollision. Dabei wurde der 54-Jährige mittelschwer sowie der 49-Jährige und dessen 53-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Zwei Ambulanzteams der Rettung Oberengadin versorgten die Verletzten vor Ort und transportierten sie ins Spital nach Samedan. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde während gut einer Stunde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.