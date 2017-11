Droht der grosse Kahlschlag?

Der Bündner Gesundheitsdirektor Christian Rathgeb ist alarmiert. Sollte der Bund, wie offenbar geplant, in der Verordnung über die Krankenversicherung sogenannte Mindestfallzahlen einführen, müssten die zehn Bündner Regionalspitäler, darunter alleine fünf in Südbünden, schliessen. Warum? Erreicht ein Spital beispielsweise in der Orthopädie die geforderte Anzahl Fälle pro Jahr, eben die Mindestfallzahl nicht, erhält es keinen Leistungsauftrag. Zwar ist die Vernehmlassung noch nicht eröffnet, doch Rathgeb kennt die Absichten des Bundesamtes für Gesundheit. Schützenhilfe erhält er von Südbündner Spitaldirektoren. Für Heinz Schneider vom Spital Oberengadin würde ein Wegfall der Versorgungssicherheit in den Regionen hohen touristischen und volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Ganz anders sieht das der renommierte Berner Gesundheitsökonom Heinz Locher. Er beurteilt die Einführung von Mindestfallzahlen in Kombination mit anderen Massnahmen als taugliches Instrument, um eine bessere Qualität zu erreichen. Stimmen aus der Region und ein Interview mit Heinz Locher gibt es in der EP vom 23. November.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Martinek