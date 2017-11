Du Lac-Wettbewerb startet

Diese Planungsteams arbeiten in den kommenden Monaten ihre Projektvorschläge für den Neubau des Pflegeheims aus. Dies teilt die Gemeinde St. Moritz mit.

Im Präqualifikationsverfahren durften sich Teams – bestehend aus Architekten, Bauingenieuren und Landschaftsarchitekten – für die Teilnahme am Projektwettbewerb bewerben. Das mit 54 Bewerbungen grosse Interesse an der Präqualifikation und die durchwegs qualitativ hochwertigen Bewerbungen haben gemäss der Mitteilung die Jury positiv überrascht. «Erfreulicherweise finden sich in den qualifizierten Planungs-Teams auch verschiedene Planer aus dem Oberengadin», heisst es.

Autor: pd