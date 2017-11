Erfolgreiche Messe

Das Konzept der Guarda! mit offenem Rundgang habe sich bewährt und die Besuchenden hätten die Bewegungsfreiheit geschätzt.

Zu meckern gab es einzig im Zelt der Ziegen. Die rund 40 Tiere zogen Jung und Alt in ihren Bann und genossen das temporäre Rampenlicht ebenso wie die liebevollen Streicheleinheiten. Als Ort der Begegnung hat sich die grosse Tafel im Zelt der alpinaVERA herausgestellt, wo nach Auffassung des Messeleiters Graubünden sprichwörtlich zusammengekommen ist: «Ich habe Unterhaltungen in allen drei Kantonssprachen mitgehört. Das ist fantastisch und zeigt, dass sich unsere Besucherinnen und Besucher an der «Guarda!» wohl gefühlt haben.»

Autor: pd

Foto: Messe «Guarda!»