Finanzielle Unterstützung für St.Moritz

An der finanziellen Unterstützung beteiligen sich Bund und Kanton gemäss der Programmvereinbarung «Schutzbauten Wasser».

Am Abend des 30. Mai ging über dem Oberengadin ein starkes Unwetter mit Gewittern nieder. Dieses Unwetter führte zu starkem Hochwassser im Ovel da Staz. Der Bach schwoll in kurzer Zeit stark an. Siedlungen, Gewerbeflächen, Strassen, Wege, Werkleitungen und Kulturland wurden von den Wassermassen überflutet und durch Erosionen des Bachgerinnes unterspült. Um Folgeschäden zu verhindern, ergriff die Gemeinde St.Moritz umgehend die dringend notwendigen Instandstellungsarbeiten. Die beschädigten Bauteile wurden örtlich unterfangen, wiederaufgebaut und teilweise ergänzt.