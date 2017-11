Jagdinitiative ist gültig

Die Sache geht nun zurück an den Bündner Grossen Rat. Er muss prüfen, ob allenfalls andere Gründe gegen die Gültigkeit der Initiative sprechen. Dieser Schritt ist jedoch formaler Natur, wie aus den Voten der Bundesrichter in der öffentlichen Beratung vom Mittwoch hervorging. Sie sehen keine anderen kritischen Punkte. Das Bundesgericht hielt in seiner Beratung fest, dass eine vom Kanton beauftragte Nach- oder Regiejagd möglich sei, wenn während der regulären Hochjagd die Abschussziele nicht erreicht würden. Heute werden diese zusätzlichen Abschüsse durch die umkämpfte Sonderjagd erzielt. Diese Aufgabe dürften bei einer allfälligen Abschaffung der Sonderjagd Wildhüter übernehmen. Es liege in der Kompetenz der Behörden, eine Nachjagd anzusetzen, bekräftigten die Bundesrichter.

Die Bündner Regierung hingegen hatte das Anberaumen einer solchen Regiejagd im Widerspruch zur Initiative angesehen, wie Forstdirektor Mario Cavigelli erklärte. «Wir waren der Meinung, dass die über 10 000 Personen, die unterschrieben hatten, eine solche Nachjagd nicht in Betracht zogen», sagte Cavigelli.

