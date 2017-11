Prämierung der Schreibtalente

Die Jury hat getagt, die Gewinnerinnen stehen fest. Am 8. November fand in Sils die Prämierung der besten Schreibtalente des Jugend-Schreibwettbewerbs der Engadiner Post/Posta Ladina statt. Die besten Texte zum Thema "Krimi in den Bergen" schrieben fünf Mädchen.