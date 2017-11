Umweltverbände gegen Zipline

An der knapp zwei Kilometer langen Tyrolienne sollen Gäste künftig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometer von der Alp Grüm nach Cavaglia sausen. Seit 2008 gehört die Berninalinie zum UNESCO-Welterbe. Sie hat diese Auszeichnung erhalten, weil die Bahnlinie spektakulär in die Landschaft gebaut ist und sich die schönsten Aussichten der Alpen bieten.

Für die Tyrolienne werden gemäss der Medienmitteilung zwei Seile mit gut sichtbaren Markierungen zur Vermeidung von Kollisionen mit dem Flugverkehr und Grossvögeln in die Landschaft gehängt. «Diese auffälligen Seile, aber auch die heruntersausenden, kreischenden Gäste werden das Landschaftserlebnis am Bernina massiv stören», heisst es. Neben dem UNESCO Welterbe Berninalinie tangiere das Projekt ein Landschaftsschutzgebiet von kantonaler Bedeutung in der Ebene von Cavaglia.

Das Rummelplatz-ähnliche Angebot einer Tyrolienne soll nicht in einer Landschaft errichtet werden, welche durch touristische Infrastrukturen wenig vorbelastet ist. Das Gebiet zwischen der Alp Grüm und Cavaglia sei bis heute von grossen Infrastrukturen und Lärm weitgehend verschont geblieben. Wanderer, Biker, Skitourengänger und Schneeschuhläufer würden wegen der intakten Landschaft, der Ruhe und der schönen Aussichten kommen. «Die Zipline wäre ein Fehlgriff in der touristischen Positionierung des Puschlavs», heisst es weiter.

Die Umweltverbände Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Mountain Wilderness und Pro Natura erachten das Projekt Zipline deshalb als nicht bewilligungsfähig. Zur Landschaft an der Berninalinie müsse Sorge getragen werden.

