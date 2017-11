Weiterer Schritt in Richtung Normalität

Die Gemeinde Bregaglia hat die rote Evakuierungszone von Bondo dahingehend aufgehoben, dass die Rückkehr – ausser für sieben Gebäude in Bondo und Sottoponte – möglich wurde.Gemäss einer Mitteilung des Kommunikationsverantwortlichen des Führungsstabs der Gemeinde sind die Arbeiten im Rückhaltebecken und am Kegelhals so gut wie abgeschlossen und die Schutzbauen wurden provisorisch verstärkt. Die «rote Zone» und Teile der «blauen Zone» von Bondo sind nun so weit vor erneuten Murgängen geschützt, dass sie zur «orangen Zone» zurückgestuft wurden und wieder bewohnt werden können. Die Evakuierungszone Orange ist im Fall eines erneuten Murgangs durch die provisorischen Schutzbauten gesichert. Die Gebäude in dieser Zone können ohne Einschränkung genutzt werden. Im Falle eines erneuten Murgangs müssen die Gebäude nicht sofort verlassen werden. Die Einsatzkräfte beurteilen im Fall eines Ereignisses die Lage laufend neu. Die Bewohner werden aufgefordert, sich bei einem erneuten Murgang nicht in Untergeschossen oder Kellerräumen aufzuhalten.

Die Gemeinde Bregaglia weist Bewohner und Gäste zudem darauf hin, dass die Zonen «blau» des Evakuierungsplans auch nach dem 4. November 2017 weiterhin evakuiert bleiben.Für diese Gebiete, sowie für die Perimeter des Rückhaltebeckens, des Flussbettes der Maira, der beiden Deponien und deren Zufahrten gilt aus Sicherheitsgründen ein polizeiliches Zutrittsverbot.

Am Donnerstag, den 16. November findet um 19.00 Uhr ein zusätzlicher Informationsabend in der Mehrzweckhalle von Vicosoprano statt. Vertreter der Gemeinde und des Kantons orientieren über die Gefahrenlage, den Fortgang der Wiederinstandstellungsarbeiten und Verkehrsfragen. (pd/ep)