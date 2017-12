«Ein Zurücksehnen an eine heile Welt»

«Stille Nacht, heilige Nacht ...» Doch wie viel Stille, Besinnlichkeit und Religiosität steckt heutzutage noch in der Advents- und Weihnachtszeit? In der Serie «Im Gespräch mit ...» unterhält sich die EP/PL mit Maria Schneebeli über diese Frage. Ausserdem spricht sie darüber, warum an Weihnachten plötzlich viel mehr Menschen zur Kirche gehen und wieso auch Bibelfremden die Weihnachtsgeschichte ein Begriff ist.

EP/PL: In der Vorweihnachtszeit klagen viele Leute über Weihnachtsstress. Kennen Pfarrerinnen und Pfarrer auch Weihnachtsstress?

Maria Schneebeli: Das ist etwas unterschiedlich. Dieses Jahr liegen die Festtage günstig für uns, da Heiligabend an einem Sonntag ist. Manchmal jedoch sind unmittelbar vor und um Weihnachten und dann noch Silvester-Neujahr extrem viele Gottesdienste. Dazu kommen dann Einladungen oder Sachen, die man im Dezember noch erledigen will. Ich finde es aber eine schöne Zeit und versuche auch, mir diesen Stress etwas zu nehmen mir in der Zeit nicht zusätzlich noch viel vorzunehmen. Ich ermutige auch die Leute dazu, sich nicht allzu sehr stressen zu lassen.

Was bedeutet die Advent- und Weihnachtszeit für Sie persönlich?

Es hat sehr viel mit Familie zu tun, mit Erinnerungen, Beziehungen und Erwartungen. Man ist in Erwartung: Hoffentlich wird es ein schönes Fest ... Hoffentlich erfüllt sich die Erwartungen ... Dadurch, dass die Erwartungen hoch sind, gibt es auch manchmal Enttäuschungen. Wenn die Familie zusammenkommt, ist das zwar etwas Schönes, doch manchmal auch etwas Schwieriges. Gerade wenn Beziehungen so in den Mittelpunkt gestellt werden, können Konflikte entstehen.

Das ganze Interview mit Maria Schneebeli gibt es in der Engadiner Post vom Dienstag, 19. Dezember zu lesen.

Text: Alexandra Wohlgensinger / Foto: Foto Flury, Pontresina