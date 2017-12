Armonia Jaura – ün commentar

Vairamaing voul tuot la populaziun ün parc da natüra chi funcziuna. Ma la malcuntantezza e la malfiduzcha invers la Biosfera Val Müstair ed impustüt invers la lavur dals respunsabels dal parc da natüra sun grondas. Las plajas sun visiblas ed i larà seis temp fin cha las nattas sun guaridas.

Tuot la discussiun a reguard il nom dal parc da natüra nun es oter co ün cumbat ed üna pusiziun interna. Quai es ün problem unicamaing dals Jauers. Al giast svessa interessa il nom be a l’ur. Quel decida finalmaing a man da las spüertas ingio ch’el voul passantar sias vacanzas. Cler cha la Biosfera es ün zücherin, chi forsa simplifichescha ed argumantescha la decisiun. Però be scha las spüertas correspuondan als giavüschs ed impustüt als bsögns, vain il giast in Val Müstair a far vacanzas. Perquai ston ils Jauers uossa as concentrar süllas spüertas e cuntinuar ad implir la tas-cha dal Parc da natüra Biosfera Val Müstair cun prodots ed attracziuns. Eir l’Armonia Jaura d’eira plü bod ün proget remarchabel chi muossaiva la fermezza d’üna vallada in uniun. Però l’armonia jaura – impustüt l’armonia tanter ils Jauers – manca pel mumaint in differents reguards. E quai as bada in plüs reguards. Il svilup turistic, economic e demografic nu simplifichescha la situaziun. Perquai esa uossa important da volver aint las mongias, da dar il man ün a tschel e da tour per mans l’avegnir in uniun. In Val Müstair existan bleras bunas spüertas e las previsiuns cun progets remarchabels impromettan ün svilup important. Tuot las sfidas pretendan però impustüt daplü armonia jaura.

Commentar: Nicolo Bass