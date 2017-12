Quantas jadas ha mia nona quintà a mai d’uffant cha uossa giaina aint il sach o apunta our dal sach. Eu crajaiva adüna cha quai varà da chefar qualchosa cul Niculaus(?) Uossa suna plü vegl e plü furber e n’ha tantüna inclet l’istorgia: Ella maniaiva cha’ls dis vegnan plü cuorts e davo ils 21 december lura darcheu plü lungs. Uschè es statta da gövgia sün venderdi la plü lunga not da l’on e l’inviern astronomic ha cumanzà. In Engiadina Bassa es la plü lunga not statta dafatta duos minuts plü lunga co in Engiadin’Ota. Quai sa google da quintar. Eu n'ha dafatta stuvü imprender dürant tuot quists ons cha las nots nu sun cuort avant Nadal plü lungas, be per cha las glüminas da Nadal possan glüschir plü lönch. Però sabgiaint avuonda nu s’esa insomma mai. Quai demuossan minchatant eir tschertas discussiuns banalas al tavulin: Perche esa nempe in Engiadin’Ota plü fraid co in Engiadina Bassa? Cha tantüna saja l’Engiadin’Ota plü dastrusch al sulai. Eir a quista dumonda ha google e blers scienziats la güsta resposta. Però laschaina quista discussiun cuort avant Nadal.

Plü actuala es nempe la dumonda, schi’s giavüscha bellas o bunas festas da Nadal? La traducziun da «fröhliche Weihnachten» füss vairamaing ün Nadal alleger, «besinnlich» voul dir quiet. Il dicziunari pretenda «bellas festas da Nadal». Eir in quist reguard nun ha manà la discussiun dürant la posa da cafè propcha üna soluziun. Però fingià illas chanzuns da Nadal dal Frizzoni intuorn l’on 1840 vegna giavüschà bunas festas da Nadal. Ma eir quista discussiun es vairamaing invana. Quai chi quinta es nempe la voluntà e la sincerità dals giavüschs – listess, scha quels sun bels o buns.

In quel sen giavüschaina bellas e bunas festas da Nadal, in sperond cha minchün chatta ün mumaint paschaivel e quiet in quist temp dominà da hectica e stress dal minchadi. E sperain cha’l plaschair da Nadal tuorna pro minchün, uschè sco cha eir Tim, il protagonist da noss’istorgia da Nadal, chi ödiaiva quist temp dictà dal commerzi, ha darcheu chattà plaschair da pudair festagiar Nadal cun tuot sia famiglia.

Columna: Nicolo Bass