Daspö ons as discuorra in Val Müstair dal «Proget svilup regiunal Val Müstair». Uossa daja ils prüms fats: Tant il Chantun sco eir la Confederaziun e l’agüd dal Padrinadi per cumüns da montogna dal Coop sustegnan quist intent. La realisaziun po uossa cumanzar.