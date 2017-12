Ein unschöner Schlusspunkt

Das Spital Oberengadin hat eine neue Rechtsgrundlage. Das ist für die über 400 Angestellten des Spitals und des Alters- und Pflegeheimes wichtig und beruhigend zu wissen. Die Art und Weise aber, wie die Umwandlung in die Stiftung «Gesundheitsversorgung Oberengadin» zustande gekommen ist, ist – vorsichtig ausgedrückt – kein Ruhmesblatt für die Verantwortlichen. Wer diese sind, bleibt für Aussenstehende nebulös. Alle haben offenbar Fehler gemacht, der Schwarze Peter wird hin- und hergeschoben, Verantwortung trägt niemand. Zurück zur Tagesordnung also. Nein.

Der Kreisrat hat unter enormem Zeitdruck Statuten verabschiedet, die eine sehr wichtige Institution des Oberengadins in eine gesicherte Zukunft führen sollen. Dies in einem schwierigen gesundheitspolitischen Umfeld. Die Statuten genügen diesem Anspruch nicht. Augenfälligstes Beispiel ist der Artikel, der mögliche Interessenkollisionen regelt. Wird dieser buchstabengetreu umgesetzt, muss, etwas überspitzt formuliert, gesagt werden, dass im Stiftungsrat und im Verwaltungsrat möglichst keine Personen mit Know-how im Gesundheitswesen Einsitz nehmen sollen. Wer beispielsweise als Grossrat der Kommission für Gesundheit und Soziales angehört, hat in den Gremien der Oberengadiner Stiftung Gesundheitsversorgung nichts zu suchen.

Dass sich die heutige Spitalkommission via Übergangsbestimmungen eigenmächtig für die nächsten zwei Jahre als Verwaltungsrat einsetzt, ist nicht nachvollziehbar: Der Neustart wäre die Gelegenheit gewesen, das Gremium genau so zu besetzen, wie es die Statuten verlangen: Mit medizinischer, finanzieller, juristischer und unternehmerischer Fachkompetenz sowie mit gesundheitspolitischer Erfahrung. Dass die bereits gewählten, neuen Verwaltungsräte jetzt wieder ausgeladen werden müssen, ist peinlich. Wer will sich unter solchen Umständen in Zukunft noch für ein solches Amt zur Verfügung stellen?

Zu hoffen ist, dass der Verwaltungsrat nun, wie angekündigt, innerhalb der Übergangsfrist schrittweise Platz macht für neue Kräfte. Und: Dass der Stiftungsrat die Statuten noch einmal auf ihre praktische Tauglichkeit prüft und wo nötig Änderungen zugunsten einer starken Gesundheitsregion Oberengadin anbringt.

Das aber wird nichts an der Tatsache ändern, dass die Überführung des Spitals in eine Stiftung einen unschönen Schlusspunkt unter die Kreis-Ära gesetzt hat.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Martinek

reto.stifel@engadinerpost.ch