Frontalkollision bei Bivio

Eine 20-jährige Personenwagenlenkerin fuhr auf der Hauptstrasse H3a um 17.50 Uhr von Savognin herkommend in Richtung Julierpass. Kurz vor Bivio rutschte sie auf der schneebedeckten und glatten Strasse in der unübersichtlichen Rechtskurve geradeaus über die Strassenmitte hinaus. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem talwärts fahrenden Personenwagen. Eine weitere ebenfalls talwärts fahrende Autolenkerin konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen und kollidierte demzufolge leicht mit dem Heck des voranfahrenden Personenwagens. Die beiden in der Frontalkollision involvierten Fahrzeuge mussten mit erheblichen Sachschäden abtransportiert werden. Glücklicherweise blieben die drei Beteiligten unverletzt.

Autor und Foto: Kantonspolizei