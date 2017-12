In tuot 2017 chandailas han glüschi in gövgia saira lung il Stradun da Scuol ed han pisserà per ün’atmosfera da Nadal. Sün tuot il Stradun esa gnü vendü vin chod, punsch ed otras buntats. Il rechav da las Glümeras va a differentas organisaziuns d’uffants.