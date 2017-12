Jahresprogramm zur Kenntnis genommen

Obwohl der Grosse Rat das Jahresprogramm etztlich nur zur Kenntnis nehmen konnte, boten die 16 Seiten reichlich Diskussionsstoff bei den Grossräten. So kritisierte Michael Pfäffli (FDP, Oberengadin) in der Eintretensdebatte den innerkantonalen Finanzausgleich. Dieser war 2014 im Kanton angenommen, unter anderem aber von den Oberengadiner Gemeinden abgelehnt worden. «Wenn es schon sachliche Vorbehalte gibt, müsste wenigstens die Umsetzung höchste Priorität geniessen», sagte Pfäffli und spielte damit auf verschiedene Berechnungsfehler an, die vor allem in St. Moritz grosse finanzielle Auswirkungen hatten. So musste die Gebergemeinde in diesem Jahr rund eine Million Franken weniger in den Finanztopf einzahlen, als ursprünglich kommuniziert. Für Pfäffli ist das ganze System noch nicht ausgereift. Finanzdirektorin Barbara Janom Steiner wehrte sich dagegen, das System als solches in Frage zu stellen. Allerdings werde der gesamte Prozess noch einmal hinterfragt und von der Finanzkontrolle überprüft.

Claudia Troncana (FDP, Oberengadin) regte an, dass bei Rückzonungen aufgrund des Raumplanungsgesetzes Tourismusgemeinden solches Land in eine Hotelzone überführen könnten und so der Gemeinde eine Baulandreserve verbliebe. Als Beispiel führte sie die Gemeinde Silvaplana an, welche praktisch zu 100 Prozent in einem BLN-Gebiet liege und somit nicht über bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Beherbergungsbetriebe verfüge.

Autor: Reto Stifel