Leitplanke am Strassenende übersehen

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr die 26-jährige Italienerinkurz nach 17.00 Uhr in einer Sackgasse von Spino kommend in Richtung Castasegna. Dabei übersah sie die quer angebrachte Leitplanke am Ende der Strasse. Ihr Auto prallte frontal in diese und durchbrach sie. Danach überquerte das Auto die Malojastrasse H3 und kollidierte mit der linksseitigen Leitplanke. Die Lenkerin des total beschädigten Autos begab sich zur ärztlichen Kontrolle.

Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden