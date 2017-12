An der Gemeinderatsitzung vom vergangenen Freitag wurde der Gemeindevorstand St. Moritz aufgefordert, rechtliche Schritte gegen das Vorgehen des Kreisvorstandes und Kreisparlaments zu prüfen und einzuleiten. Dies mit dem Ziel, dass die Überführung des Spitals in die Stiftung «Gesundheitsversorgung Oberengadin» gemäss dem geäusserten Volkswillen erfolgt.

«Der Kreisvorstand und die Spitalkommission haben mit ihrem Vorgehen den Volkswillen mit Füssen getreten», heisst es in einer Medienmittilung der Fraktionen von FDP, CVP, SVP/GdU. Sie würden damit gleichzeitig auch die Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung gefährden, das dürfe nicht akzeptiert werden. Die Gemeinderatsfraktionen fordern, dass der Volkswille gemäss Botschaft und mit den genehmigten Statuten umgesetzt wird.

Autor: (pd/rs)

Foto: Spital Obererengadin