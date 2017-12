Saison mit Safe-Selfie-Station eröffnet

Einzigartige Bergkulissen verlocken oft zu riskanten Foto-Sessions. Je spektakulärer der Schnappschuss, desto mehr Klicks und Likes in den Sozialen Netzwerken. Aber auf der steilsten Abfahrt der Schweiz einfach anhalten und drauflos knipsen? Nicht ungefährlich! Waghalsige Zwischenstopps gefährden nicht nur die Fotografen selbst, sondern auch alle anderen Wintersportbegeisterten.

Die Lagalb hielt deshalb zur Eröffnung der Wintersaison ein ganz besonderes Highlight parat: Auf 2’959 m.ü.M. wurde die erste sichere Foto-Station mitten auf der Skipiste präsentiert. Die Station hat einen Durchmesser von rund zwei Meter und ist umgeben von einem kreisförmigen Edelstahl-Geländer. Die Station ist so positioniert, dass die schönste Aussicht der Lagalb im Hintergrund zu sehen ist. «Unsere Besucher können nun bei ihrem Ausflug auf die Lagalb einen kurzen Halt einlegen und vor dem wunderschönen Panorama in sicherem Rahmen ein Selfie schiessen», so Markus Moser, Geschäftsführer der Corvatsch AG, stolz. Das erste Selfie in der Station schoss auch gleich ein leidenschaftlicher Skifahrer: der SRF-Moderator und ehemalige Skilehrer Salar Bahrampoori. «Ich gehe beim Ski-Fahren gern auf Nummer sicher, deswegen finde ich die Station eine tolle Sache!», meinte der Bündner.

Natürlich wurde auch bei der Eröffnungsfeier kräftig drauflos geknipst. Empfangen wurden die rund 950 Gäste von zauberhaften Eisprinzessinnen. Drinks gab es an einer stilechten Eisbar. Und der St. Moritzer Künstler Reto Grond zauberte mit seinen Christbäumen aus purem Eis die passende weihnachtliche Stimmung auf die Lagalb.

Mit dem dritten Party-Streich sind die Eröffnungsfeierlichkeiten von Diavolezza, Corvatsch und Lagalb abgeschlossen und die erste Wintersaison als Trio unter einer Dachmarke geht endgültig los.

Autor: pd

Foto: Joseph Khakshouri