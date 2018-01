«Dieser Klub liegt mir am Herzen»

Nachfolgend ein paar Statements:

«Unsere Trainer haben uns schon gezeigt, wo Bartli den Most holt.» (Arno Del Curto). «Der EHC St. Moritz hat mir für meine spätere Karriere alles gegeben.» (Roberto Triulzi). «Ich wollte immer NLA-Spieler werden, das war mein Jugendtraum. Der EHC St. Moritz hat uns jungen Engadinern damals in einem tollen Umfeld diese Perspektiven geboten und uns viel Hoffnung mit auf den späteren Weg gegeben» (Raeto Raffainer). «Ich habe gelernt, dass man immer an sich arbeiten muss und nichts von selber kommt» (Sandro Rizzi). «Die Heimspiele auf der Ludains waren wirkliche Heimspiele – auch wegen der Kälte. » Konkret bleibt mir ein Spiel gegen GC in Erinnerung: Ein Block von ihnen stand auf dem Feld, der andere war auf der Spielerbank und der Dritte in der Garderobe zum Aufwärmen.» (Marc Gianola).

Autor: Reto Stifel

Foto: Maurice Parree