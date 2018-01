«Dieser Sieg macht ihn noch stärker»

Das ganze Interview mit Adriano Iseppi gibt es in der EP/PL vom 9. Januar zu lesen. Ein kleiner Auszug daraus an dieser Stelle:

Engadiner Post: Adriano Iseppi, wie hoch hätten Sie vor der Tour de Ski die Chancen auf den vierten Gesamtsieg von Dario Cologna geschätzt?

Adriano Iseppi: Auf 20 Prozent. Ich habe gewusst, dass er gut in Form ist, auch wenn er das zu Beginn der Saison noch nicht richtig zeigen konnte. Aber das er so dominiert, hätte ich nicht gedacht. Das war auch für mich eine positive Überraschung.

Warum war er so überlegen?

Es ist von anfang an gut aufgegangen. Entscheidend neben der guten Form war sicher der geglückte Start in die Tour. Sicher hatte er auch das Wettkampfglück auf seiner Seite mit Verhältnissen wie sie auf Dario Cologna zugeschnitten sind. In der klassischen Technik konnte er bei Klisterverhältnissen und einer schnellen Spur seine ganze Klasse demonstrieren. Das Profil ist ihm entgegengekommen und er konnte den Heimvorteil ausnützen. Dieser Start gab viel Selbstvertrauen und das hat man über die ganze Tour gespürt. Cologna ist sowieso einer der, wenn es ihm läuft und er die Gewissheit hat, der Chef im Feld zu sein, nur noch stärker wird. Was Dario Cologna jetzt auch in der Val di Fiemme gezeigt hat, war fantastisch.

Autor und Foto: Reto Stifel