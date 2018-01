Alles ist relativ

Ich liebe italienische Kellner. Sie sind die allerbesten Servicekräfte, die es gibt: Charmant und effizient bedienen sie ihre Gäste, ihre Flexibilität kennt keine Grenzen. «Heute empfehle ich Ihnen Pasta mit Salmone als Vorspeise und als Hauptgang Branzino-Filets mit Gemüse, ist Ihnen das genehm, Signora?», fragt mich Carlo. «Passt perfekt», antworte ich und freue mich auf das fischige Mittagsmenü. Es geht nicht lange, und ich schaue in den Teller mit den dampfenden Rigatoni. Die Pasta ist al dente gekocht und von einer würzigen Tomatensauce umgeben, Doch wo ist der Lachs? Meine Gabel kann kein einziges Stückchen Fisch ausmachen, auch mein Gaumen nicht. Möglicherweise ist der Salmone den Nudeln ja in verflüssigter Form mit Pipette beigegeben worden? Alles Suchen nützt nichts, in diesem Primo Piatto steckt zero Pesce. Carlo räumt den Teller ab und fragt, ob es geschmeckt hat. «Ja, aber es war leider ein bisschen wenig Fisch drin», antworte ich. «Mi dispiace, Signora, aber Sie waren heute ein bisschen spät dran, und wir haben keinen Lachs mehr.» «Kann ich verstehen, ist nicht weiter schlimm», sage ich. Carlo entschwindet in die Küche, und ich freue mich auf den Wolfsbarsch mit Gemüse. Bald kommt der Secondo, doch was erblicke ich? Eine grosse Tranche gebratenen Lachs mit einer Ladung Pommes Frites. «Ist das Branzino und das Gemüse?», frage ich leicht ironisch. Carlo zuckt mit den Schultern und sagt mit bedauernder Miene: «Das mit dem Fisch habe ich Ihnen schon erklärt, und als Verdure gibt es heute Pommes». – «Verdure verdanken ihren Namen der grünen Farbe und knackigen Frische. Ihre Pommes jedoch sind total chlorophyllfrei.» – «Scusi Signora», entgegnet Carlo, «bei uns in Italien gelten Kartoffeln als Gemüse.» – «In der Schweiz nicht, sie zählen zu den kohlehydrathaltigen Beilagen. «Ihr Svizzeri macht alles anders», seufzt Carlo. – «Ihr Italiener auch. Ihr setzt im Kreisverkehr den Blinker, während wir das erst tun, wenn wir ihn verlassen.» Carlo wechselt das Thema: «Un espresso, Signora?» – «Si, Carlo, macchiato caldo, aber ohne Lachs.»

