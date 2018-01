Doch die Begeisterung wurde jäh zerstört. Denn die eben erst perfekt präparierte Langlaufloipe war bereits von einer Ansammlung an tiefen Fussabdrücken übersät.

Das Erstaunen darüber schlug ganz schnell in Ärger um, als sich die Langlaufskier in den grossen Löchern verfingen und ich, mit den Armen rudernd, nur knapp einen Sturz verhindern konnte. Den ersten Schreck überwunden, entdeckte ich einige 100 Meter weiter die «Übeltäter»: Spaziergänger mit zwei herumtollenden Vierbeinern, die sich gemächlich auf beinahe der ganzen Breite der Loipe fortbewegten.

Die Hundehalter überholend, straften diese mich mit bösen und verachtenden Blicken. Ich verstand deren Reaktion nicht. Schliesslich waren die doch «auf der falschen Spur» – im Gegensatz zu mir? Denn gerade einmal zehn Meter neben der Langlaufloipe, die unübersehbar mit blau angemalten Holzpfählen markiert ist, sind Winterwanderwege – diverse und ebenfalls ausgeschildert, mit pinken Pfählen. Und auch Wikipedia definiert unmissverständlich: Eine Langlaufloipe ist eine zur Ausübung des Skilanglaufs präparierte Strecke im Schnee.

Ich gebe zu. Als begeisterte Läuferin musste ich auch schon der Versuchung widerstehen, auf der vermeintlich besser gespurten Loipe meine Joggingrunde zu absolvieren. Ich wurde bisher aber noch nie schwach. Denn die Langlaufloipen sind – wie es der Name schon sagt – für die Langläufer und deren langen, schmalen Bretter. Und auf den 150 Kilometer Winterwanderwegen auf den Seen oder in die Seitentäler findet sich immer eine Strecke, für die Jogger und die Spaziergänger.

Schliesslich bleibt auch der Mountainbiker auf seinen Trails und Wegen. Es würde ihm nie in den Sinn kommen, über die Autobahn zu fahren, weil er so möglicherweise schneller und einfacher ans Ziel gelangt.

