Begegnung mit der Maus

Bahnhöfe faszinieren mich. Sowohl die fortwährende Betriebsamkeit grosser Bahnhöfe wie auch die kleinen, beschaulichen Bahnhöfe. Madulain beispielsweise, mit seinem holzgetäferten, geheizten Warteraum, in welchem der Begriff Wartezeit eine völlig entspannte Bedeutung erhält. Den Zug verpasst? Kein Problem, eine kleine, offene und gut bestückte Bibliothek schafft Abhilfe und der Stundentakt entschleunigt.

Als regelmässiger Bahnbenutzer bin ich froh, dass die RhB in absehbarer Zeit 28 Millionen Franken ins Projekt «Sagliains Ost» investieren will, um damit den bisherigen Umsteigebahnhof Sagliains zu ersetzen. Damit bleibt das Bijou Bahnhof Lavin erhalten und das bestehende Unding Sagliains verschwindet. Andererseits bietet Sagliains aber regelmässig Stoff für Geschichten. So blieb ich kürzlich, spät Abends beim Umsteigen auf dem offenen Bahnsteig stehen. Der Zug von Klosters nach Scuol, aus dem ich zehn Minuten zuvor ausgestiegen war, musste einen verspäteten Gegenzug abwarten. Es war bitterkalt, ein eisiger, stürmischer Wind peitschte über das Perron und blies den Wartenden Schnee ins Gesicht. Insgeheim hoffte ich auf eine Durchsage des Lokführers: «Wir müssen einen Gegenzug abwarten, es dauert noch fünf Minuten, kommt doch bitte bis dahin wieder in den warmen Zug.» Aber nein, der Sturm blieb das einzige Geräusch.

Weil der geschützte Warteraum schon gut belegt war, verzog ich mich zu drei anderen Reisenden in den Unterstand. Der Wind blies aber auch hier aus allen Richtungen und in jeden Winkel. Plötzlich eine lautlose, flinke Bewegung unter einem der Sitzbänke, wenig später ein kleiner Schatten beim Billettautomaten, eine kleine, aufgeplusterte Maus. Sie wagte sich schliesslich aus der Deckung, schnuppert an den Turnschuhen eines Jugendlichen und kreiste um dessen Koffer, wohl in der Hoffnung, irgendwo ein Loch zu erspähen, um der Kälte entfliehen zu können. Sie lief zu mir, inspizierte meine Schuhe, so, dass ich sie mit dem Fuss wegschupsen musste. Wie hat es Mäuschen klein wohl an diesen unwirtlichen Ort verschlagen? Wurde sie vielleicht hergeweht? Und wo will sie hin?

