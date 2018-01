Breznik erhält Bündner Literaturpreis

Die Stiftung Bündner Literaturpreis, errichtet von der Churer Soroptimistin Milly Enderlin, verleiht jährlich ihre mit 10 000 Franken dotierte Auszeichnung für besondere Verdienste um die Literatur Graubündens. Breznik erhält den Preis in Anerkennung der literarischen Erzählungen und Romane, in denen die Autorin ihre Leserinnen und Leser an den Verstrickungen einzelner Lebensgeschichten mit den Folgen der Geschichte teilnehmen lässt. Die Welt der Psychiatrie durchläuft wie ein roter Faden diese Lebensgeschichten. Dank ihrer feinfühligen und doch direkten und klaren Sprache erreicht die Autorin eine grosse Intensität in ihren Werken.