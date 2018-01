Cologna bleibt Leader

Dario Cologna war mit seinem Rennen sehr zufrieden, obwohl er in der zweitletzen Runde noch einen Stockbruch zu beklagen hatte. Er lief taktisch geschickt und holte sich zusätzliche Bonussekunden. Sein Vorsprung im Gesamtklassement auf den Russen Ustjugow beträgt nun 53 Sekunden. Ustjugow wurde nur 23. Der Tour-Tross zieht nun weiter in die Val di Fiemme wo am Wochenende noch zwei Etappen auf dem Programm stehen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Swiss Ski