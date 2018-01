Cologna vor Tour-Sieg?

Es war ein hektisches Rennen am Donnerstag in Oberstdorf, anlässlich der vierten Tour-de-Ski-Etappe. Die Auswirkungen von Sturm Burglind hatten dazu geführt, dass die Strecke angepasst werden musste. Sieben Runden mussten gelaufen werden, dies auf einer praktisch flachen Strecke. Entsprechend gross war das Gedränge und der Fight im Feld der 70 Athleten. Schnell konnte etwas passieren: Ein Sturz, ein Stock oder sogar ein Skibruch. Vielleicht war es einfach Glück, vielleicht aber Ausdruck des neu gewonnenen Selbstvertrau‧ens, das den Münstertaler Dario Cologna von grösseren Zwischenfällen verschonte. Zwar hatte auch er einen Stockbruch zu beklagen. Weil er rasch einen Ersatzstock erhielt und diesen bei der Zielpassage austau‧schen konnte, blieb das Malheur ohne Folgen.

Hatte Cologna bei seinen zwei Siegen in der Lenzerheide vor allem mit seiner Technik und der guten Form brilliert, zeigte er in Oberstdorf auch taktisches Können. Er holte sich wichtige Bonussekunden, und wäre der 31-Jährige im kleinen Schlussaufstieg vor dem Ziel nicht eingeklemmt gewesen, hätte wohl ein weiterer Podestplatz gewunken. So blieb ihm der vierte Rang und die Gewissheit, dass der Sieg der Tour de Ski 2017/18 nur über ihn führen kann.

53 Sekunden beträgt jetzt sein Vorsprung auf den Titelverteidiger Sergej Ustjugow, und über eine Minute auf Martin Johnsrud Sundby. Wegweisend dafür, ob Cologna nach 2008/09, 2010/11 und 2011/12 den vierten Tourde-Ski-Gesamtsieg feiern kann, dürfte die vorletzte Etappe von heute Samstag (Start um 15.45 Uhr) im italienischen Val di Fiemme sein. Auf den 15 Kilometern in der klassischen Technik mit Massenstart gibt es noch einmal viele Bonussekunden zu holen. Wohl die letzte Chance für Colognas Widersacher, ihm den Tour-Sieg noch streitig zu machen. Steigt der Münstertaler am Sonntag mit einem Vorsprung in die finale Etappe in das Bergrennen auf die Alpe Cermis (Start um 14.30 Uhr), dürfte ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen sein.

Autor: Reto Stifel

Foto: Swiss Ski