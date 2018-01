Crypto-Valley Engadin?

Wenn sich vom 17. bis 19. Januar im St. Moritzer Suvretta House alles um Kryptowährungen und Blockchains dreht, werden als Redner die ganz Grossen der Szene auftreten. Beispielsweise Bobby Lee, Co-Gründer und CEO der BTCC, der am längsten operierenden Bitcoin-Börse der Welt. Die von einer Investoren- und Unternehmergruppe veranstaltete Konferenz für Invest‧ments in Kryptowährungen und Blockchains darf aber auch mit einem prominenten Schweizer Besucher werben: Bundesrat Johann Schneider Ammann. Der Wirtschaftsminister hat diesen Sommer bereits das «Crypto-Valley» Zug besucht.

Mitbegründer der Konferenz ist der 35-jährige Engadiner Anwalt Andrea- Franco Stöhr, er hatte zusammen mit Tobias Reichmuth, unter anderem Gründer der Crypto Finance AG, im Juni des letzten Jahres die Idee. Stöhr möchte mit der Konferenz, die jedes Jahr eine Woche vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos (WEF) stattfinden soll, den Pioniergeist nach St. Moritz zurückbringen. Er ist zum einen überzeugt von der Zukunft der Kryptowährungen, zum anderen sieht er für ein Tal wie das Engadin in dieser Entwicklung eine grosse Chance. «Wir möchten die neue Technologie, die vieles revolutionieren wird, mit dem traditionellen Ort zusammenbringen», sagt er. Mit dem Ziel, auch neue, standortunabhängige Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Nachfrage scheint den Gründern recht zu geben: Bis letzten Donnerstag waren bereits knapp 400 Anmeldungen eingegangen, nur gut 200 können berücksichtigt werden. Die Konferenz ist nicht einfach ein Informationsanlass für jedermann, angesprochen werden ganz bewusst Investoren, die sich mit dem Thema vertraut machen können. Zudem können sich junge Start-up-Firmen präsentieren und so mit den Investoren in Kontakt treten. Neben dem Networking soll den Gästen, die teilweise noch nie hier waren, auch die Schönheit des Engadins gezeigt werden. Für Stöhr ist durchaus denkbar, dass sich die Region in Zukunft auch als Crypto-Valley positionieren könnte. Die EP/PL hat den Mitbegründer interviewt und mit zwei Engadiner Firmen gesprochen, die bereits Erfahrung haben im Umgang mit Kryptowährungen. Lesen Sie diese Texte in der gedruckten EP/PL vom 6. Januar.

Autor: Reto Stifel