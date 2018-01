Mit der einheimischen «Dörti Karpet» und ihrem Bandleader Gian-Marco Tschenett ist am Freitagabend das traditionelle Samedner Bluesfestival angelaufen. Am 20. Januar treten in der Schreinerei Freund nochmals drei Bluesbands auf, bevor die Bluesmesse das Festival am Sonntag ausklingen lässt.