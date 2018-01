Das Münstertal will die Tour de Ski

Die Basis für den vierten Gesamtsieg an der Tour de Ski hat Dario Cologna anlässlich der Rennen in der Lenzerheide gelegt. Der Schweizer Etappenort hatte sich bei den letzten drei Austragungen jeweils mit der Val Müstair in der Organisation des Anlasses abgewechselt. Ob das auch in Zukunft so sein wird, ist noch nicht definitiv entschieden, doch die Zeichen dafür stehen gut. Wie Recherchen der EP/PL zeigen, haben der Gemeinderat und der Verein Tour de Ski Val Müstair mittlerweilen einen Kandidaten für das verwaiste OK-Präsidium gefunden. Auch ein zweiter vakanter OK-Posten im Bereich Unterkunft Verpflegung konnte besetzt werden. Spruchreif wird das Ganze aber erst am Montag Abend, 8. Januar anlässlich einer OK-Sitzung. Gemäss dem Medienverantwortlichen Niculin Meyer finden zurzeit Gespräche mit Swiss Ski statt. Geplant sind im nächsten Winter zwei Etappen in Tschierv, welche Disziplinen ist noch offen. Angestrebt werde aber wiederum eine längerfristige Zusammenarbeit.

Autor Reto Stifel