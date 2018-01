Am Wochenende vom 13./14. Januar herrscht am Olympia Bob Run von St. Moritz-Celerina Hochbetrieb. Doch bevor die Bobfahrer an den Start gehen können, ist noch einiges an Vorbereitungen nötig, wie ein Besuch beim lettischen Team veranschaulicht. Mehr hierzu steht in der EP vom 13. Januar.