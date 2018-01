Eigene Handschrift

Einen kurzen Auszug daraus gibt es hier zu lesen:

In einem Interview haben Sie mal gesagt, wenn du viel Wut und Aggressionen in dir trägst, dann ist die Küche nicht der falscheste Platz, das in Arbeitskraft zu kanalisieren. Stimmt das heute noch?

In der Küche ist es so, dass der Stress und der Druck in irgendeiner Form Aggressionen generiert. Darum ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Berufsumfeld Alkohol und Drogen ein grosses Thema sind und auch Übergriffe stattfinden. Ich habe das nie beschönigt. Ich selber schreie auch mal in der Küche rum, da bin ich nicht stolz darauf. In all den Jahren habe ich aber gelernt, meine Wut und meine Aggressionen besser zu kanalisieren. Nicht nur zu arbeiten, sondern auch für mich laufen zu gehen, Yoga zu machen und so ausgeglichener zu werden.

Köche geniessen Popstar-Status. Warum?

Diesen Status haben wir nicht, weil wir so leben oder denken, dass das geil ist, sondern weil uns die Medien dazu machen. Und das bedeutet noch lange nicht, dass das tatsächlich auch die Realität abbildet. Für mich selbst ist dieser Starkult eher negativ behaftet. Ich liebe es über meine Arbeit zu sprechen, schätze aber auch mein Privatleben sehr. Trotzdem es ist schön, wenn die Leute Freude an dem haben, was ich mache. Damit muss ich auch lernen umzugehen.

Wenn ich Ihre Küche nicht kenne, warum soll ich zu Ihnen zum Essen kommen?

Viele meiner Kollegen kochen hervorragend. Sie sind talentierter als ich, handwerklich begabter. Was mich ausmacht, ist, dass wir auf einem Teller eine Aromenwucht und eine Konzentration versammeln, bei der es nicht darum geht, Schönheit oder Harmonie zu haben. Mir ist der Kontrast wichtiger als die Harmonie. Mir ist wichtiger zu polarisieren als zu gefallen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Gian Giovanoli