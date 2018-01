Freiheit statt Zwang?

Das Neue zu «No-Billag» gab es am Donnerstagabend am Rand der von der «Südostschweiz» organisierten Podiumsdiskussion in Chur zu hören. Der Verband Schweizer Medien (VSM) lehnt die Initiative ab, sie sei zu radikal. Für Andrea Masüger, CEO der «Somedia» und Präsidiumsmitglied des VSM, ist es ein «Nein, aber.» Die Verleger fordern, dass die SRG von ihrer Expansionsstrategie Abstand und Rücksicht auf das private Medienangebot nehmen müsse. Neu war am Donnerstag auch bekannt geworden, dass die Initianten ebenfalls einen Plan B haben, sollte die Initiative angenommen werden. Sie sind überzeugt, dass die SRG auch ohne Gebührengelder überleben kann – mit Werbung und staatlicher Förderung.

Bei der Podiumsdiskussion, die mit einem Referat von Bundesrätin Doris Leuthard eröffnet wurde, waren die Finanzen eines der Hauptthemen. Die Befürworter sind der Meinung, dass sich Radio und Fernsehen in der Schweiz auch ohne Gebühren finanzieren lassen, wenn denn der Wille da ist. Für die Gegner ist das aufgrund der Marktvoraussetzungen ein völlig unrealistisches Szenario. Es sei denn, die Konsumenten seien bereit, in Zukunft für Radio und Fernsehen massiv tiefer in die Tasche zu greifen. «Wir würden für weniger Inhalte mehr bezahlen», war eines der Argumente, welches am Podium zu hören war. Den ganzen Bericht gibt es in der EP vom 27. Januaur zu lesen.

Autor: Reto Stifel

Foto: Yanik Bürkli «Südostschweiz»